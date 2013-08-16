Пострадал 80-летний мужчина.

В жилом доме в Новом Уренгое на Ямале произошел хлопок газа. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. Известно, что проблема зафиксирована в начале второго часа по местному времени на территории жилого здания. Пострадала квартира на третьем этаже по улице Молодежная, 7г.

Произошел хлопок бытового газа. Производят эвакуацию первого подъезда. Пострадал мужчина 38 лет. Он получил ожог кистей рук, доставлен в Новоуренгойскую больницу. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В экстренном ведомстве уточнили, что в настоящее время специалисты занимаются ликвидацией пламени. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Частично обрушилась стена в жилом помещении, а также повреждена обшивка в подъезде.

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