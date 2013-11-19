Петербуржцы пытались самостоятельно потушить автомобиль в Горелово

Ранним утром 3 августа в Красносельском районе Петербурга произошел пожар в автомобиле "Киа". Очевидцы пытались самостоятельно потушить машину до приезда сотрудников МЧС.
Машина была припаркована у дома №56 корпус 1. Огонь охватил передний бампер в пятом часу утра. С ним пытались бороться с помощью воды и огнетушителя. На видео слышно, что кто-то просит не подходить людей к автомобилю. Во время пожара был хлопок в районе переднего колеса.
У соседнего "БМВ" также оплавились части кузова.
Ранее в Горелово сгорел ангар.
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