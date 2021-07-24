По данным ведомства, бесхозное одноэтажное здание выгорело по всей площади.

В субботу, 24 июня, в Горелово полыхает ангар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером на Красносельское шоссе в нежилом доме 54 к4. О пожаре стало известно в 17:53. По данным ведомства, бесхозное одноэтажное здание выгорело по всей площади. Менее чем через полчаса, в 18:13, пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших уточняются. Сведения о причинах возгорания устанавливаются.

На кадрах видео можно наблюдать, как из горящего здания поднимаются черные клубы дыма. Через некоторое время подъезжает пожарная машина и начинает ликвидировать пожар.

Сообщается, что в тушении пожара было использовано 3 единицы техники, а также привлечено 17 человек личного состава.

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