Дегустация одного бокала вина обошлась петербурженке почти в 90 тысяч рублей

Сотрудники магазина-бара хотели наказать клиентку за неуплату, вызвав полицию, а в итоге к ним наведается Роспотребнадзор.

Вечером 26 февраля в одном из петербургских магазинов-баров произошел инцидент: петербурженка продегустировала бокал вина, который стоил 89 тысяч рублей, но о цене его не знала и платить отказалась. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

На место выехали сотрудники полиции и выяснили, что на алкогольных напитках все этикетки были неправильно оформлены: а все цены написаны были от руки. В заведение наведаются специалисты Роспотребнадзора. Дегустаторшу, едва избежавшую наказания, отпустили – к ней претензий не было.

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Фото: Piter.TV