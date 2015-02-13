Лжеминер "обложил тротилом" здание телерадиокомпании в Петербурге и требовал расследование в отношении двух китайцев

Аноним заявил, что иностранцы торгуют в России оружием и берут взятки.

Днем 2 марта в полицию обратился 62-летний начальник управления безопасности АО "ТРК "Петербург". Как стало известно Piter.TV, на почту телерадиокомпании пришло электронное сообщение с угрозой.

Аноним, представившийся "партизаном 111", заявил, что здание обложено тротиловыми шашками и их активируют, если рядом появятся взрывотехники и оцепление. Шантажист сообщил, что будет присылать угрозы до тех пор, пока полиция Петербурга не займется одним расследованием. Неизвестный назвал имена, даты рождения и паспортные данные двух граждан Китая, которые якобы торгуют оружием в России, вымогают деньги, берут взятки и "крышуют". Борец за правду, как назвал себя автор письма, отметил, что количество взяток позволяют китайцам находиться в стране безнаказанно.

Осмотр здания ТРК не выявил ничего опасного, эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV