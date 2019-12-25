Дворник рассказала о найденном в Колпино пакете с младенцем

По словам женщины, все было в крови, из пакета вывалился мертвый ребенок.

Днем 1 марта в полицию города Колпино обратилась женщина, работающая дворником. Она рассказала, что нашла в доме №11 на Раумской улице пакет, в котором лежал мертвый ребенок.

Пакет с младенцем стоял за решеткой в причердачной территории с пятницы. Дворник вынесла пакет на улицу, а когда стала вытряхивать содержимое, ужаснулась.

"Все было в крови, пуповина длинная висит, кровь свернутая. Ребенок был мертвый, синий, волосатый и какой-то упитанный", - рассказала женщина 78.ru.

Дворник затруднилась ответить, был ли кто-то из указанного дома беременным. По ее словам, сейчас все носят большие куртки и пальто, скрывая свое телосложение.

По факту случившегося проводится проверка. Экспертиза показала, что младенцу около 38 недель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Северном проспекте обнаружили труп мужчины с травмой ротовой полости.

Фото: pixabay.com