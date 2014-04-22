На Северном проспекте обнаружили труп мужчины с травмой ротовой полости

Рядом с умершим лежал пистолет, три патрона и 15 стреляных гильз.

Днем 1 марта в полицию Петербурга через службу "112" поступила информация об обнаружении трупа неизвестного мужчины. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело с травмой ротовой полости лежало в крови возле дома №13 на Северном проспекте. Рядом с умершим обнаружили пистолет, три патрона и 15 стреляных гильз.

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, по какому маршруту следовал мужчина. Это позволило установить его личность и место проживания.

Погибшим оказался 54-летний мужчина, проживающий в доме №10/1 на проспекте Художников. Из его квартиры изъяли охолощенный пистолет и патроны для имитации выстрела.

Труп направили в морг. Проверка продолжается.

Ранее в квартире на Ветеранов нашли труп женщины, убитой 4 суток назад.

Фото: Piter.TV