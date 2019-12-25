В квартире на Ветеранов нашли труп женщины, убитой 4 суток назад

По подозрению в убийстве разыскивается сожитель.

В квартире на проспекте Ветеранов был найден труп 51-летней женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение, что в квартире дома 3 корпус 3 по проспекту Ветеранов найден труп с разбитой головой. В квартире с ЧМТ и ножевым ранением в области брюшной полости найден труп 51-летней женщины.

За совершение указанного преступления разыскивается ее 34-летний сожитель. В результате осмотра трупа установлено, что смерть наступила около 4 суток назад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Изъято: следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, одежда, посуда, 2 ножа.

Ранее в поселке Металлострой нашли труп с множественными гематомами.

Фото: Piter.tv