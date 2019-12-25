В поселке Металлострой нашли труп с множественными гематомами

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний мужчина.

В поселке Металлострой нашли труп человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 февраля в 05:13 поступило сообщение от пенсионера. Он рассказал, что в поселке Металлострой у дома 24 по Плановой улице лежит человек. На месте происшествия с множественными гематомами головы обнаружен труп 46-летнего жителя поселка Металлострой.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний мужчина. Изъято: отпечаток протектора тележки. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе безработный до смерти избил знакомого во время ссоры в Пушкине.

Фото: Piter.TV