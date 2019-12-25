Безработный до смерти избил знакомого во время ссоры в Пушкине

Потерпевший получил несколько ударов по лицу и телу.

Вечером 23 февраля в полицию Петербурга через службу "112" обратилась женщина и заявила, что знакомый избивает ее мужа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, ссора между двумя мужчинами возникла вовремя распития спиртных напитков в квартире дома №21/9 на улице Радищева в Пушкине. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп мужчины с множественными гематомами лица и тела.

По подозрению в совершении преступления задержали безработного жителя микрорайона Славянка. По версии следствия, мужчина нанес знакомому несколько ударов по лицу и телу, они оказались смертельными.

С места происшествия изъяли следы рук, биоматериалы, одежду и окурки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что мужчина получил огнестрельное ранение во время празднования 23 февраля в баре в Тосно.

Фото: Piter.TV