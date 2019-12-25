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Мужчина получил огнестрельное ранение во время празднования 23 февраля в баре в Тосно
Сегодня, 9:33
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Alena_Zinovieva

Мужчина получил огнестрельное ранение во время празднования 23 февраля в баре в Тосно

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Пострадавший попал в больницу  с инородными предметами в бедрах.

Накануне в одном из баров в Тосно произошла стрельба. Во время празднования Дня защитника Отечества мужчина схватил пистолет и выстрелил из него в своего знакомого. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 7 часов утра 23 февраля в "Диско баре" на проспекте Ленина. Участниками конфликта стали двое мужчин 20 и 38 лет. Стрелял старший из них.

Пострадавший смог самостоятельно добраться до больницы. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение и инородные предметы в бедрах.

Стрелка разыскивает полиция.

Ранее полиция поймала петербуржца, стрелявшего из автомата на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба, тосно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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