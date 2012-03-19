Полиция поймала петербуржца, стрелявшего из автомата на проспекте Энгельса

Оружие изъято, возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала петербуржца, стрелявшего из охолощенного автомата у дома №27 по проспекту Энгельса. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, о стрельбе правоохранителям незадолго до полуночи 19 февраля сообщил 25-летний курьер.

Со слов молодого человека, он видел компанию из нескольких мужчин, один из которых выстрелил пару раз из похожего на автомат предмета. После стрельбы компания уехала на "Тойоте Камри". Через пару часов стрелка задержали в квартире на Новоколомяжском проспекте, хулиганом оказался 35-летний неработающий петербуржец.

Оружие изъяли, возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay