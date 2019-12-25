Артистка балета Театра музкомедии нашла на двери квартиры гранату

При ее срыве произошла детонация.

В Петербурге разыскивают неизвестных, которые повесили на дверь квартиры артистки балета Театра музыкальной комедии подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая Виктория Вяткина обратилась в полицию поздно вечером 10 февраля. Вернувшись домой, она обнаружила на двери служебной квартиры на Кирочной улице приклеенный скотчем предмет, внешне напоминающий страйкбольную имитационную гранату в пластиковом корпусе зеленого цвета. Стражи порядка сорвали его, после чего произошла детонация. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Спустя неделю, 18 февраля, удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое безработных петербуржцев 21 и 24 лет. После допроса обоих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее обиженные мошенники "заминировали" станцию метро "Фрунзенская" с чужого телефона.

Фото: Piter.TV