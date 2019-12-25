Обиженные мошенники "заминировали" станцию метро "Фрунзенская" с чужого телефона

Аферисты использовали телефон мужчины, которого им не удалось обмануть рассказами о снятии средств с карты.

Днем 16 февраля на служебный телефон дежурной части полиции по Адмиралтейскому району Петербурга позвонил неизвестный. Мужчина назвал свои фамилию, имя и отчество и заявил, что станция метро "Фрунзенская" заминирована, и "через пятнадцать минут там будет взрыв". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция осмотрела станцию, не закрывая ее от пассажиров и не проводя эвакуацию. Ничего опасного в метро не обнаружили. Также правоохранители выяснили, что мобильный телефон, с которого звонил неизвестный, принадлежит 44-летнему менеджеру по продажам. Мужчину опросили, он пояснил, что во вторник ему дважды звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками банка, и сообщали о списании средств с карты петербуржца. Мужчина, однако, отказался с ними общаться, и мошенники решили отомстить. Посредством подставления мобильного телефона аферисты и позвонили в полицию, заявив о минировании метро.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что неизвестный напал на девушку на Богословском кладбище.

Фото: Piter.TV