Неизвестный напал на девушку на Богословском кладбище

Заявительница сообщила о том, что обидчик душил ее.

Неизвестный ударил девушку на Богословском кладбище, после чего украл ее вещи и скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 67,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию от 20-летней потерпевшей поступило 10 февраля. По ее словам, поздно вечером она возвращалась домой через кладбище. Там к ней подбежал неизвестный и начал душить. Затем злоумышленник ударил петербурженку по голове, отобрал пакет с вещами и скрылся. Среди похищенного оказались мобильный телефон, курительная система, документы и деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне страшная история произошла в Мурино. Женщина получила несколько ударов по голове, они оказались для нее смертельными. Чтобы скрыть следы, убийца расчленил свою жертву и разложил останки по пакетам. Затем он вывез все за город и разбросал вдоль дороги Петербург-Матокса.

Фото: Википедия / Monoklon