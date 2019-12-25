Неизвестный напал на девушку на Богословском кладбище

Неизвестный ударил девушку на Богословском кладбище, после чего украл ее вещи и скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 67,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сообщение в полицию от 20-летней потерпевшей поступило 10 февраля. По ее словам, поздно вечером она возвращалась домой через кладбище. Там к ней подбежал неизвестный и начал душить. Затем злоумышленник ударил петербурженку по голове, отобрал пакет с вещами и скрылся. Среди похищенного оказались мобильный телефон, курительная система, документы и деньги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне страшная история произошла в Мурино. Женщина получила несколько ударов по голове, они оказались для нее смертельными. Чтобы скрыть следы, убийца расчленил свою жертву и разложил останки по пакетам. Затем он вывез все за город и разбросал вдоль дороги Петербург-Матокса.
Фото: Википедия / Monoklon
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