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Житель Мурино убил собутыльницу и раскидал ее останки вдоль дороги
Сегодня, 11:38
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Alena_Zinovieva

Житель Мурино убил собутыльницу и раскидал ее останки вдоль дороги

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Женщина получила несколько ударов по голове, они оказались смертельными.

В Ленобласти задержали 65-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении собутыльницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета 47-го региона.

Инцидент произошел 7 февраля в частном доме в Мурино. По версии следствия, мужчина ударил несколько раз по голове женщину, с которой распивал спиртное. Травмы оказались смертельными.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил свою жертву и разложил останки по пакетам. Затем он вывез все за город и разбросал вдоль дороги Петербург-Матокса.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В ближайшие дни ему предъявят обвинение.

Ранее мы писали, что следователи из Петербурга раскрыли 144 убийства за год.

Фото: Piter.TV

Теги: расчленение, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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