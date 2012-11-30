Житель Мурино убил собутыльницу и раскидал ее останки вдоль дороги

Женщина получила несколько ударов по голове, они оказались смертельными.

В Ленобласти задержали 65-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении собутыльницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета 47-го региона.

Инцидент произошел 7 февраля в частном доме в Мурино. По версии следствия, мужчина ударил несколько раз по голове женщину, с которой распивал спиртное. Травмы оказались смертельными.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил свою жертву и разложил останки по пакетам. Затем он вывез все за город и разбросал вдоль дороги Петербург-Матокса.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В ближайшие дни ему предъявят обвинение.

Ранее мы писали, что следователи из Петербурга раскрыли 144 убийства за год.

Фото: Piter.TV