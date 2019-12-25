Прокуратура Петербурга раскрыла 144 убийства за год

Специалисты не успели раскрыть только пять убийств.

За прошедший непростой 2020 год петербургские следователи раскрыли 144 убийства из 149: 5 дел остались нераскрытыми, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Александра Клауса.

Мы сработали в полную силу, основной упор, конечно, делали на раскрытие особо тяжких преступлений против личности заявил Клаус.

По словам специалиста, первым делом расследовались преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности граждан.

Ранее мы писали, что в Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки.

Фото: Piter.TV