Ребенка жительница Кызыла хотела лишить жизни из-за наследства.

В Туве предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД по региону. В полиции уточнили, что совместно с ФСБ предотвратили преступление, которое пыталась организовать местная жительница ради наследства.

Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тыва с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших на праве собственности её скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его 8-летней дочери, являющейся наследницей первой очереди пресс-служба МВД по региону

Подозреваемая искала человека, который сможет убить ребенка. В качестве вознаграждение она пообещала исполнителю 180 тысяч рублей. В качестве исполнителя "выступил" сотрудник уголовного розыска. Он пришел на встречу с потенциальной заказчицей. Предполагалось, что убийство будет совершено квартире жертвы. Спустя некоторое время подозреваемая передала исполнителю данные о том, где живет несовершеннолетняя, показала девочку, когда та стояла на автобусной остановке. Оружием убийства должен был стать электрошокер. Для подтверждения заказа киллер предоставил заказчице постановочную фотографию и шапку ребенка.

В настоящее время в отношении 61-летней жительницы Кызыла Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА