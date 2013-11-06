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В Геленджике полиция обнаружила нарколабораторию с 12 кг мефедрона

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Подозреваемый собирался делать закладки в Краснодарском крае.

В Геленджике полиция обнаружила нарколабораторию с 12 кг мефедрона и почти 3 кг марихуаны. Об этом говорится на официальном сайте МВД. Сотрудники Краснодарского края выявили на территории местного домовладения запрещенные вещества. Продукция прошла экспертизу. Также на участке оперативники изъяли оборудование, необходимое для сбыта наркотических веществ.

Полиция нашла в домовладении несколько российских паспортов с фотографиями подозреваемого, которые были оформлены на различные имена. В МВД предполагают, что преступник планировал реализовывать товар путем оборудования тайников в Геленджике.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 УК РФ.

На Дальнем Востоке задержали наркогруппировку со 100 кг марихуаны.

Фото и видео: МВД России по региону
 

Теги: геленджик, краснодарский край, марихуана, мвд, мефедрон, наркотики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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