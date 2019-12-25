На Дальнем Востоке задержали наркогруппировку со 100 кг марихуаны

В Амурской области возбуждено уголовное дело.

На Дальнем Востоке задержали наркогруппировку, у которой изъяли 100 кг марихуаны. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Оперативники пресекли незаконную деятельность членов банды, которые реализовывали крупные партии запрещенных веществ.

ФСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе ЦОС ФСБ

Известно, что у подозреваемых найдено гашишное масло с общей массой в 5,5 кг, семена дикорастущей конопли в размере 10 кг, около 100 кг марихуаны. В общей сложности стоимость изъятого оценивается в 23 млн рублей (более 80 тысяч одноразовых доз).

В Амурской области следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Группировку обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенному по предварительному сговору. Члены банды взяты под стражу.

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Фото: Piter.tv