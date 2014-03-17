Станцию метро "Дунайская" приведут в порядок до конца октября

Станция открылась в октябре 2019 года.

В Петербурге уничтожить мхи и плесень на станции метро "Дунайская" планируют до конца октября этого года. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе ГУП "Метрополитен".

В пресс-службе рассказали, что устранением неполадок должна заниматься компания "Метрострой", которая и построила станцию метро. В ГУПе добавили, что с начала существования "Дунайская" находится во временной эксплуатации метрополитена.

В социальных сетях петербуржцы делятся фотографиями станции, заросшей мхом и плесенью. Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября 2019 года. Первая протечка произошла спустя пару недель после открытия станции. Спустя месяц на станции вновь обнаружили протечку. Протечки на "Дунайской" за два года существования не сосчитать.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, почему на новых станциях прохладнее.

Фото: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург