В избиении кондуктора трамвая подозревают петербургских подростков

Появилось видео, на котором пассажиры лупят кондуктора.

В Петербурге установили предполагаемых участников конфликта в трамвае. Ими оказались трое подростков. Напомним, кондуктора ударили пассажиры, которые не хотели оплачивать проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К оперативникам обратилась 59-летняя женщина-кондуктор трамвая. Пострадавшая написала заявление, в котором указала, что у нее произошел конфликт с пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого она подверглась избиению. Женщина получила травмы и сняла побои.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Полицейские оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались два мальчика 14 и 16 лет и одна 14-летняя девочка.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Видео: Telegram / Петербургская полиция