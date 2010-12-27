  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции метро "Дунайская" вновь обнаружили протечку
Сегодня, 17:39
28
nadezhda_sib

На станции метро "Дунайская" вновь обнаружили протечку

0 0

В субботу, 9 ноября, в Петербурге была дождливая погода.

Петербуржцы сообщили о том, что на станции метро "Дунайская" вновь заметили протечки. Очевидец поделился кадрами в социальной сети вечером 9 ноября. 

На фотографиях видно, что на стенах и полу образовались подтеки. 

"Такими темпами размоет быстро",

- поделился своим мнением автор поста. 

Пользователь не отметил, где именно произошла протечка, но, судя по снимкам, они были сделаны не на платформе, а в вестибюле. 

В октябре на станции Фрунзенского радиуса уже устраняли проблему

В октябре трями новыми станциями "фиолетовой" ветки воспользовались более 800 тыс. горожан. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии