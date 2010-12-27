На станции метро "Дунайская" вновь обнаружили протечку

Петербуржцы сообщили о том, что на станции метро "Дунайская" вновь заметили протечки. Очевидец поделился кадрами в социальной сети вечером 9 ноября.
На фотографиях видно, что на стенах и полу образовались подтеки.
"Такими темпами размоет быстро",
- поделился своим мнением автор поста.
Пользователь не отметил, где именно произошла протечка, но, судя по снимкам, они были сделаны не на платформе, а в вестибюле.
В октябре на станции Фрунзенского радиуса уже устраняли проблему.
В октябре трями новыми станциями "фиолетовой" ветки воспользовались более 800 тыс. горожан.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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