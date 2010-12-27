На станции метро "Дунайская" вновь обнаружили протечку

В субботу, 9 ноября, в Петербурге была дождливая погода.

Петербуржцы сообщили о том, что на станции метро "Дунайская" вновь заметили протечки. Очевидец поделился кадрами в социальной сети вечером 9 ноября.

На фотографиях видно, что на стенах и полу образовались подтеки.

"Такими темпами размоет быстро", - поделился своим мнением автор поста.

Пользователь не отметил, где именно произошла протечка, но, судя по снимкам, они были сделаны не на платформе, а в вестибюле.

В октябре на станции Фрунзенского радиуса уже устраняли проблему.

В октябре трями новыми станциями "фиолетовой" ветки воспользовались более 800 тыс. горожан.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished