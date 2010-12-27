В метрополитене прокомментировали течь на "Дунайской"

В данный момент проблему устраняют.

В пятницу, 18 октября. горожане сообщили в соцсетях, что новая станция метро "Дунайская" дала течь. В пресс-службе петербургского метрополитена прокомментировали Piter.TV эту ситуацию.

По словам представителя организации, в данный момент проблему устраняют.

Да, проблема есть. Сейчас ее устраняет тот, кто строил новые станции заявили в пресс-службе

Также в пресс-службе отметили, что петербургские дожди в какой-то степени усугубили эту проблему. Напомним, что не успели петербуржцы порадоваться открытию новых станций "фиолетовой ветки", как "Дунайская" дала сильную течь. Очевидцы засняли льющуюся с потолка вестибюля воду. Горожане расстроились и приготовились к столь же скорому закрытию станции на ремонт, как и ее открытию. Тогда метрополитен связал это с пусковыми мероприятиями. Они предположили, что имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию.

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Фото:дтп и чп петербург/вк