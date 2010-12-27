На "Дунайской" и "Проспекте Славы" произошел сбой в работе траволаторов

В метро Петербурга объяснили, что на станциях до сих пор идут пуско-наладочные работы.

В социальных сетях появилась информация, что на открытых 3 сентября станциях петербургского метрополитена – "Дунайской" и "Проспекте Славы" – произошел сбой в работе нескольких траволаторов.

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердили, что часть траволаторов, действительно, не работает. Специалисты "СМУ-9" из структуры "Метростроя" не успели до открытия станций выполнить пуско-наладочные работы. Поэтому на "Проспекте Славы" из 8 работает только 5 подъемников, а на "Дунайской" из 4 в готовности лишь 2.

"Ориентировочно сроки выполнения – до конца этого года. Но может и раньше", – заявили представители подземки.

Неработающие траволаторы – это не единственная проблема, которая существует на новых станциях. В день открытия новых станций петербуржцы сообщили о сильной протечке на "Дунайской". Метрополитен обвинил в случившемся клининговую компанию.

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября. Первое открытие состоялось 5 сентября. Однако тогда Александр Беглов сообщил о продолжении тестирования.

Фото: Piter.TV