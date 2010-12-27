Течь на "Дунайской" не связана с запуском станции

Не успели петербуржцы порадоваться открытию новых станций "фиолетовой ветки", как "Дунайская" дала сильную течь. Очевидцы засняли льющуюся с потолка вестибюля воду. Горожане расстроились и приготовились к столь же скорому закрытию станции на ремонт, как и ее открытию.
"Петербургский метрополитен" в своем официальном аккаунте в "Facebook" высказался по поводу вчерашнего инцидента.
"После изучения обстоятельств можем сообщить, что данный случай не связан с пусковыми мероприятиями. Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место", – сказали в "Метрополитене".
Сейчас, сообщают сотрудники, никаких повреждений гидроизоляционного слоя нет, и станция работает в штатном режиме.
Ранее мы писали, что петербурженка заметила трещины на новой станции метро "Проспект Славы".
Фото: Piter.tv
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