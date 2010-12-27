Течь на "Дунайской" не связана с запуском станции

Виноватыми во внеплановом водопаде оказались сотрудники, делавшие уборку.

Не успели петербуржцы порадоваться открытию новых станций "фиолетовой ветки", как "Дунайская" дала сильную течь. Очевидцы засняли льющуюся с потолка вестибюля воду. Горожане расстроились и приготовились к столь же скорому закрытию станции на ремонт, как и ее открытию.

"Петербургский метрополитен" в своем официальном аккаунте в "Facebook" высказался по поводу вчерашнего инцидента.

"После изучения обстоятельств можем сообщить, что данный случай не связан с пусковыми мероприятиями. Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место", – сказали в "Метрополитене".

Сейчас, сообщают сотрудники, никаких повреждений гидроизоляционного слоя нет, и станция работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что петербурженка заметила трещины на новой станции метро "Проспект Славы".

Фото: Piter.tv