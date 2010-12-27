В "Петербургском метрополитене" знают о протечке на станции метро "Дунайская"

Проблему будет решать "Метрострой".

В "Петербургском метрополитене" в курсе насчет ситуации на новой станции метро "Дунайская", сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Шавель.

"О факте нам известно, переадресовали "Метрострою", - сказала пресс-секретарь.

Женщина опровергла информацию о том, что устроить "водопад" на станции мог устроить один из работников метрополитена.

Напомним, вечером 3 октября открылись три новые станции "фиолетовой" ветки. Пользователь Сергей Клименко выложил в социальную сеть ВКонтакте видео, на котором видно протечку на станции метро "Дунайская".

Фото: Сергей Клименко / VK