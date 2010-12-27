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В "Петербургском метрополитене" знают о протечке на станции метро "Дунайская"
Сегодня, 21:44
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nadezhda_sib

В "Петербургском метрополитене" знают о протечке на станции метро "Дунайская"

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Проблему будет решать "Метрострой".

В "Петербургском метрополитене" в курсе насчет ситуации на новой станции метро "Дунайская", сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Шавель. 

"О факте нам известно, переадресовали "Метрострою",

- сказала пресс-секретарь. 

Женщина опровергла информацию о том, что устроить "водопад" на станции мог устроить один из работников метрополитена.

Напомним, вечером 3 октября открылись три новые станции "фиолетовой" ветки. Пользователь Сергей Клименко выложил в социальную сеть ВКонтакте видео, на котором видно протечку на станции метро "Дунайская". 

Фото: Сергей Клименко / VK

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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