На открывшейся станции метро "Дунайская" протекла крыша

Струи воды заметил один из пассажиров.

Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса. Неполадки на станции петербуржцы заметили в первый же день: на станции "Дунайская" местный житель обнаружил "водопад". Пользователь ВКонтакте Сергей Клименко опубликовал видео на своей странице в социальной сети.

"Ужас,ждали, ждали, дождались. Опять закроют", - написала комментатор Ольга Кириллова.

Губернатор города остался доволен открытием новых станций. Корреспондент Piter.TV побывал на "Проспекте Славы", где и проходила церемония открытия.

Видео: Сергей Клименко / VK