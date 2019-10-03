На открывшейся станции метро "Дунайская" протекла крыша

Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса. Неполадки на станции петербуржцы заметили в первый же день: на станции "Дунайская" местный житель обнаружил "водопад". Пользователь ВКонтакте Сергей Клименко опубликовал видео на своей странице в социальной сети.
"Ужас,ждали, ждали, дождались. Опять закроют",
- написала комментатор Ольга Кириллова.
Губернатор города остался доволен открытием новых станций. Корреспондент Piter.TV побывал на "Проспекте Славы", где и проходила церемония открытия.
Видео: Сергей Клименко / VK
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