Беглов: "Мы все правильно сделали"

Торжественная церемония открытия новых станций Фрунзенского радиуса метро состоялась сегодня в 17.00. К сотням петербуржцев, пришедшим к вестибюлю "Проспекта Славы" приехал и петербургский губернатор Александр Беглов. Ради открытия он прервал свой отпуск.

"Была непростая сложная работа, было много проблем, был перенос [открытия] этих станций, но было принято четкое решение, что в сентябре 2019 года мы эти станции запустим. 5 сентября мы запустили в тестовом режиме и правильно сделали, потому что за этот месяц мы смогли узнать, какие сложности есть и что нужно исправить", – отметил губернатор.