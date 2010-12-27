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Беглов прервет отпуск ради открытия трех станций метро
Сегодня, 14:37
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Alena_Zinovieva

Беглов прервет отпуск ради открытия трех станций метро

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Торжественная церемония состоится 3 октября в 17:00.

В четверг, 3 октября, в Петербурге откроются сразу три новых станции метро. Торжественная церемония состоится в 17:00 у станции "Проспект Славы". Ради этого события губернатор города Александр Беглов прервет свой отпуск. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для пассажиров станут доступными три станции южного участка Фрунзенского радиуса, а именно "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Во вторник Дирекция транспортного строительства получила разрешение от Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию объектов.

Три станции "фиолетовой" ветки должны были открыться 5 сентября. Однако в этот день Беглов объявил о переносе сроков открытия станций и продолжении их тестирования.  Позже стало известно, что Фрунзенский радиус не открывали из-за проблем с документами.

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, метро петербурга, станции фрунзенского радиуса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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