"Фрунзенский радиус" не открывают из-за проблем с документами

Также на станциях идет процесс устранения замечаний.

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что "Метрострой" полностью достроил станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Об этом сообщают СМИ.

Однако, у компании возникли проблемы с документацией, которая подтверждает готовность станций к эксплуатации. Кроме того, Ростехнадзор нашел 40 недоделок. На оплошности обратил внимание и градоначальник Александр Беглов, который ранее прибыл на осмотр "Фрунзенского радиуса".

Напомним, что запуск "Фрунзенского радиуса" был запланирован на декабрь 2018 года. В итоге станции открыли 5 сентября текущего года. Беглов заявил, что он не примет станции, пока "Метрострой" их полностью не закончит.

Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро.

Фото: ВК/ Метрострой. История петербургского метро