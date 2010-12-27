Петербурженка заметила трещины на новой станции метро "Проспект Славы"

Жители города настороженно отнеслись к открытию новых станций метро.

В четверг, 3 октября, в Петербурге открыли три станции метро "фиолетовой ветки". Петербуржцы обратили внимание на внешний вид станций. Одна из читательниц Piter.TV Вера Приймак рассказала о том, что на "Проспекте Славы" она заметила небольшие трещины.

Также девушка заметила трещины на потолке под аркой на станции метро "Шушары" Однако снять их не удалось, так как охранник запретил вести видеосъемку. В целом петербурженка обратила внимание на то, что станция сделана "неаккуратно".

Еще один инцидент произошел на станции метро "Дунайская". Пользователь ВКонтакте снял на видео протечку.

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса планировали открыть 5 сентября, однако из-за выявленных нарушений событие пришлось перенести. 30 сентября пресс-служба Ростехнадзора сообщила о том, что "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" готовы к открытию.

Фото: Вера Приймак