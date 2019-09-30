Ростехнадзор: станции Фрунзенского радиуса готовы к эксплуатации

Нарушения, выявленные в конце августа, исправили.

Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Все выявленные ранее нарушения были исправлены. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов.

Сотрудники Ростехнадзора проверили более 12 тыс. документов. Нарушения, которые были обнаружены 30 августа 2019 года, устранены.

Заказчик СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" подал заявление о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, его рассмотрят в ближайшее время.

Несмотря на то, что станции Фрунзенского радиуса готовы к эксплуатации, дату открытия для пассажиров пока не называют.

Напомним, станции "фиолетовой" ветки должны были открыть 5 сентября, однако из-за проблем с документацией событие перенесли на неопределенный срок.

Видео: Piter.TV