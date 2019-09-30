Ростехнадзор: станции Фрунзенского радиуса готовы к эксплуатации

Ростехнадзор завершил проверку готовности станций метро "Проспект Славы", "Дунайская", и "Шушары". Все выявленные ранее нарушения были исправлены. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов.
Сотрудники Ростехнадзора проверили более 12 тыс. документов. Нарушения, которые были обнаружены 30 августа 2019 года, устранены.
Заказчик СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" подал заявление о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, его рассмотрят в ближайшее время.
Несмотря на то, что станции Фрунзенского радиуса готовы к эксплуатации, дату открытия для пассажиров пока не называют.
Напомним, станции "фиолетовой" ветки должны были открыть 5 сентября, однако из-за проблем с документацией событие перенесли на неопределенный срок.
Видео: Piter.TV
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