С момента открытия тремя станциями Фрунзенского радиуса воспользовались более 800 тысяч человек

Самой популярной стала станция "Проспект Славы".

С 3 октября, с момента открытия новых станций "фиолетовой ветки" ими успели воспользоваться около 828 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

"Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" менее чем за месяц перевезли большое количество петербуржцев и гостей города. Самой востребованной оказался "Проспект Славы", за три недели его средний пассажиропоток установился на цифре в 20 тысяч людей в сутки. "Дунайская" отметилась 15-ю тысячами пассажиров в день, "Шушары" пока отстают от соседок: их пассажиропоток составляет пока 4100 людей в сутки.

Открытие новых станций ослабило внимание людей к ближайшим старым точкам метрополитена. Так, в "Купчино", некогда самой загруженной станции, стало на 9 тысяч человек в день меньше, на "Международной" поток людей упал на 10 тысяч.

Тем временем, в Петербурге выбрали проектировщика "коричневой" ветки метро.

Фото: Piter.TV