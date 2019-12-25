Евгений Ененков: добросовестным пассажирам ничего не грозит, а безбилетников мы будем бить рублём!

Инициатива о повышении штрафов для нарушителей появилась после общения депутата с контролёром Еленой Гурьевой.

В Санкт-Петербурге мигранты в массовом порядке отказываются платить за проезд в общественном транспорте. На это жалуются и контролеры, и другие пассажиры. Петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков предложил повысить штрафы, ужесточить контроль и упростить саму процедуру наказания нарушителей. Сейчас в силу вступили новые штрафные санкции за безбилетный проезд в общественном транспорте. Размер штрафа увеличился втрое — с 500 до 1500 рублей.

Закон для всех один. И платить за проезд должны все, – напоминает Евгений Ененков.

Инициатива о повышении штрафов для нарушителей появилась после общения депутата с контролёром Еленой Гурьевой, — героиней скандального видео, снятого в маршруте №117, проходящем через Софийскую овощебазу. В ролике видно, как контролёр безуспешно пытается заставить мигрантов заплатить за проезд.

Елена пожаловалась, что контролёры практически ежедневно сталкиваются с этой проблемой: мигранты отказываются платить за проезд, игнорируют любые правила, хамят и угрожают. А сама система контроля сейчас работает таким образом, что контролер не может оштрафовать безбилетника на месте — только составляет акт. При этом малейшая неточность при указании времени нарушения, адресе или других мелких деталей – и документ аннулируется. В итоге нарушитель уходит от ответственности, город теряет деньги, а расходы ложатся на плечи других пассажиров.

Это наши с вами деньги, наши с вами законы! Почему русский человек должен оплачивать ещё и проезд обнаглевших вконец мигрантов? Мало что ли они на нашей шее паразитируют?! – возмущается Ененков.

В итоге аргументы представителя ЛДПР показались убедительными депутатам петербургского Заксобрания и штрафы за безбилетный проезд было решено повысить.

Нормальному ответственному пассажиру это ничем не грозит. Речь ведь не идет о повышении платы за проезд. Поэтому добросовестный пассажир как оплачивал свой проезд, так и будет. А вот тем, кто считает себя умнее других, кто хочет покататься за чужой счёт – это будет и уроком, и чувствительным наказанием, – отметил политик.

Сейчас Евгений Ененков готовит официальное обращение в адрес правительства Санкт-Петербурга с предложением упростить процедуру наказания нарушителей и требованием навести в этом вопросе порядок.

А Елена Гурьева тем временем стала членом ЛДПР. Женщина приняла решение вступить в партию потому, что её здесь слышат, ценят и на деле стараются сделать жизнь горожан лучше.

Я пришла в ЛДПР за справедливостью! – сказала Елена.

Участник СВО, ветеран боевых действий Кирилл Нестеров одобряет инициативу Ененкова:

Действительно, несложно заметить, что в основной массе безбилетниками оказываются мигранты. Это ещё раз показывает их отношение к нашим законам и правилам поведения. Очень часто они ведут себя развязно, нагло, без всякого уважения к нашему обществу и нормам поведения. Я полностью поддерживаю позицию в этом вопросе и Евгения Ененкова, и ЛДПР.

Ветеран считает, что мигрантов нужно выдворять из страны за каждый акт нарушения наших законов и правил поведения.

Политолог Василий Щербанов при этом считает, что ситуацию с обращением контролёра к представителю ЛДПР и принятие решения на уровне Законодательного собрания можно считать показательным случаем.

ЛДПР сегодня явно демонстрирует свою близость к проблемам простых людей, отойдя от лозунгов и призывов общего характера. Это хорошо видно, если детально изучить изменившийся вектор работы партийных активистов и депутатов в регионах, – говорит эксперт.

Политолог напомнил, что рейтинги партии, согласно данным соцопросов, неуклонно растут – по последним данным ВЦИОМ ЛДПР набирает более 11,5%, а приток в партию новых сторонников в разных регионах становится все заметнее.

Вступление в ряды ЛДПР Елены Гурьевой – это не просто единичная акция, а подтверждение уже вполне сложившегося тренда на увеличение сторонников партии. Ровно эту задачу в своём программном выступлении на последнем съезде партии и ставил её лидер Леонид Слуцкий, – отметил Василий Щербанов.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова