Петербуржцы: на станции метро "Дунайская" из-под кафельных плит сочится вода

В пятницу, 18 октября, жители Северной столицы заметили на станции "Дунайская" течь. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Как оказалось, на новенькой станции "заплакали плиты". На кадрах видно, что под ними образовалась лужа с белым налетом.
Льёт прямо из-за плитки. Было бы смешно, если бы не было так грустно
пишкт горожане
Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября. Первое открытие состоялось 5 сентября. Однако тогда Александр Беглов сообщил о продолжении тестирования.
Отметим, что в день запуска, после церемонии старта, петербуржцы заметили, что из потолка на "Дунайской" потекла вода.
Ранее мы сообщали о том, что в Смольном пообещали в полном объеме сохранить маршруты в Ленобласть.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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