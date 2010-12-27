Петербуржцы: на станции метро "Дунайская" из-под кафельных плит сочится вода

Станция открылась в начале месяца.

В пятницу, 18 октября, жители Северной столицы заметили на станции "Дунайская" течь. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Как оказалось, на новенькой станции "заплакали плиты". На кадрах видно, что под ними образовалась лужа с белым налетом.

Льёт прямо из-за плитки. Было бы смешно, если бы не было так грустно пишкт горожане

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября. Первое открытие состоялось 5 сентября. Однако тогда Александр Беглов сообщил о продолжении тестирования.

Отметим, что в день запуска, после церемонии старта, петербуржцы заметили, что из потолка на "Дунайской" потекла вода.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном пообещали в полном объеме сохранить маршруты в Ленобласть.

Фото:дтп и чп петербург/вк