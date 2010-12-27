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Петербуржцы: на станции метро "Дунайская" из-под кафельных плит сочится вода
Сегодня, 9:48
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: на станции метро "Дунайская" из-под кафельных плит сочится вода

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Станция открылась в начале месяца.

В пятницу, 18 октября, жители Северной столицы заметили на станции "Дунайская" течь. Об этом горожане сообщили в соцсетях. 

Как оказалось, на новенькой станции "заплакали плиты". На кадрах видно, что под ними образовалась лужа с белым налетом. 

Льёт прямо из-за плитки. Было бы смешно, если бы не было так грустно

пишкт горожане

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября. Первое открытие состоялось 5 сентября. Однако тогда Александр Беглов сообщил о продолжении тестирования.

Отметим, что в день запуска,  после церемонии старта, петербуржцы заметили, что из потолка на "Дунайской" потекла вода. 

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном пообещали в полном объеме сохранить маршруты в Ленобласть.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дунайская, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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