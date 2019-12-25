Станция открылась в октябре 2019 года.

В Петербурге из-за многочисленных протечек станция метро "Дунайская" зарастает мхом и плесенью. Петербуржцы поделились фотографиями станции в социальных сетях.

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Недавно один из выходов станции закрыли на ремонт. Судя по фотографиям, он действительно необходим: сложно поверить, что станция была открыта всего два года назад.

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса – "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" открылись в Петербурге 3 октября 2019 года. Первая протечка произошла спустя пару недель после открытия станции. Спустя месяц на станции вновь обнаружили протечку. Протечки на "Дунайской" за два года существования не сосчитать.

Ранее мы писали, что станция метро "Маяковская" отроется для пассажиров в декабре.

Фото: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург