Станция метро "Маяковская" отроется для пассажиров в декабре

Сейчас на станции продолжается капитальный ремонт.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проинспектировал ход капитального ремонта станции метро "Маяковская", закрытой с января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

На текущем этапе на станции осуществлен демонтаж, произведен комплекс гидроизоляционных работ в наклонном ходе, на 90% выполнена облицовка стен. К концу июля планируется завершить прокладку всех силовых кабельных линий от тягово-понизительной подстанции до распределительных щитов в вестибюле станции. Сейчас рабочие ремонтируют служебные помещения и прокладывают инженерные коммуникации.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, капремонт хотят завершить в срок. Уже в декабре 2021 года обновленная станция распахнет свои двери для петербуржцев и гостей города.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдало разрешение на капремонт эскалаторов на станции метро "Спортивная".

Видео: пресс-служба Комитета по транспорту