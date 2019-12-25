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ГАТИ выдало разрешение на капремонт эскалаторов на станции метро "Спортивная"
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ выдало разрешение на капремонт эскалаторов на станции метро "Спортивная"

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Производство работ разрешено с 26 августа 2021 года по 18 апреля 2022 года.

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию для проведения капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Спортивная". Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

ГАТИ выдан ордер на складирование материалов, оборудования, некапитальных строений и сооружений, используемых для производства работ по капремонту эскалаторов на станции метрополитена "Спортивная".

Производство работ разрешено с 26 августа 2021 года по 18 апреля 2022 года.

Ранее ГАТИ разъяснила порядок размещения транспорта во дворах.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, спортивная, эскалаторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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