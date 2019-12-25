ГАТИ разъяснила порядок размещения транспорта во дворах

Представители ГАТИ ответили на вопросы в прямом эфире.

В пятницу, 23 июля, в официальной группе Государственной административно-технической инспекции во Вконтакте прошел онлайн-семинар, специалисты рассказали, как необходимо размещать транспорт во дворах и о мерах административной ответственности за нарушения парковки.

Не так давно сотрудники инспекции приступили к реализации полномочий по привлечению к ответственности за нарушение размещения транспорта во дворе. Нарушение фиксируют специальные программно-аппаратные комплексы, установленные в автомобиле. Мониторинг проводят каждый день по заранее составленному маршруту, в который включают адреса, поступившие от неравнодушных жителей через сервис на сайте ГАТИ.

Помимо этого сотрудники разъяснили, как ведут себя при проверке содержания фасадов нежилых зданий, существующих требованиях и особенностях законодательства в этой области.

Ранее мы писали, что ГАТИ разрешила отремонтировать фонтан перед Российской национальной библиотекой.

Фото: Piter.tv