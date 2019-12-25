ГАТИ разрешила отремонтировать фонтан перед Российской национальной библиотекой

Работы должны завершить до середины октября.

В пятницу, 23 июля, Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию для ремонта фонтана перед Российской национальной библиотекой, передает пресс-служба Смольного.

Рабочие установят временное ограждение и начнут производство земляных работ при ремонте на инженерных коммуникациях фонтана перед РНБ на Московском проспекте.

Заказчиком выступил ГУП "Водоканал" Петербурга, за работы отвечает ООО "Ялта". Отмечается, что, согласно документации, работы можно начать 24 июля и закончить не позднее 13 октября.

Ранее мы писали, что РНБ за проект реставрации здания на набережной Фонтанки заплатит 24 миллиона рублей.

Фото: Российская национальная библиотека / Вконтакте