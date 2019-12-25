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РНБ за проект реставрации здания на набережной Фонтанки заплатит 24 миллиона рублей
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

РНБ за проект реставрации здания на набережной Фонтанки заплатит 24 миллиона рублей

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Здание на набережной Фонтанки, 36А является памятником федерального значения.

Российская национальная библиотека (РНБ) объявила конкурс на разработку проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию здания Екатерининского института на набережной Фонтанки. За проект исполнителю предлагается не более 24 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет обследовать здание и разработать проект реставрации всех его фасадов и крыши. Также необходимо расчистить гладкие поверхности фасадов и определить первоначальные колеры окраски.

Здание на набережной Фонтанки, 36А является памятником федерального значения.

Ранее дом почётного гражданина Василия Тележкина был признан памятником.

Фото: "Википедия"

Теги: набережная фонтанки, реставрация, рнб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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