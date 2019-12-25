РНБ за проект реставрации здания на набережной Фонтанки заплатит 24 миллиона рублей

Здание на набережной Фонтанки, 36А является памятником федерального значения.

Российская национальная библиотека (РНБ) объявила конкурс на разработку проекта по реставрации и приспособлению к современному использованию здания Екатерининского института на набережной Фонтанки. За проект исполнителю предлагается не более 24 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет обследовать здание и разработать проект реставрации всех его фасадов и крыши. Также необходимо расчистить гладкие поверхности фасадов и определить первоначальные колеры окраски.

Здание на набережной Фонтанки, 36А является памятником федерального значения.

Ранее дом почётного гражданина Василия Тележкина был признан памятником.

Фото: "Википедия"