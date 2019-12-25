Дом почётного гражданина Василия Тележкина признан памятником

Здание, находящееся на улице Блохина, было построено в 1911-1912 годах по проекту архитектора Михаила Еремеева.

В Петроградском районе Петербурга дом почётного гражданина Петербурга Василия Тележкина признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Здание, находящееся на улице Блохина, было построено в 1911-1912 годах по проекту архитектора Михаила Еремеева в стиле модерн для Василия Тележкина.

Особую роль играет использование новых в то время конструкций и материалов – кованого металла, сложной конфигурации мансардного этажа и природных отделочных материалов. КГИОП

В начале XX века в этом доме, будучи еще студентом Академии художеств, жил архитектор Андрей Белогруд. Также здесь проживал литературовед и педагог В. В. Сиповский и зодчий А. В. Щусев.

Ранее стало известно, что КГИОП через суд требует реставрации южного пакгауза Варшавского вокзала.

Фото: пресс-служба КГИОП