КГИОП через суд требует реставрации южного пакгауза Варшавского вокзала

Состояние памятника ухудшается, а доступ посторонних никак не ограничен.

АО "Почта России" не представила проектную документацию по сохранению южного пакгауза Варшавского вокзала, хотя должна была это сделать до конца 2019-го года. КГИОП хочет привлечь организацию к ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.

Объект культурного наследия находится на набережной Обводного канала, 118/3 литера А. Охранное обязательство на "Почту России" возложили в конце 2017-го года.

В марте 2021 года сотрудники комитета зафиксировали, что состояние пакгауза и его территории ухудшилось. В здание может попасть любой желающий.

КГИОП требует через суд законсервировать памятник, провести комплекс противоаварийных работ и в течение двух лет разработать и согласовать проект реставрации. В ином случае ответственному придется платить неустойку.

Ранее Piter.TV выяснил, что в казарме Новочеркасского полка планируется реставрация.

Фото: пресс-служба КГИОП