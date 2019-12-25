У станции "Дунайская" в сквере установят памятник офтальмогу Святославу Фёдорову

Сейчас в сквере продолжаются работы по благоустройству.

В Фёдоровском сквере, который располагается между Дунайским проспектом и улицей Ярослава Гашека, установят памятник выдающемуся хирургу, офтальмологу Святославу Фёдорову. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава администрации Фрунзенского района Константин Серов.

Сейчас в сквере продолжаются работы по благоустройству, их окончание запланировано на 2025 год. Отмечается, что сквер будет приспособлен в том числе и для слабовидящих людей.

Святослав Фёдоров, в честь которого в 2017 году и был назван сквер – известный учёный, академик, доктор медицинских наук, основатель научно-технического центра "Микрохирургия глаза".

Фото: ВКонтакте/ Фрунзенский район Санкт-Петербурга (архив)