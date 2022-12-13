  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:13
121
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пять человек остаются в тяжёлом состоянии после взрыва в кафе на Университетской

0 0

Из трёх пострадавших несовершеннолетних двое находятся на амбулаторном лечении.

После взрыва в петербургском кафе на Университетской набережной из 40 пострадавших продолжают лечение в стационарах города 24 человека. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Пять пострадавших остаются в тяжёлом состоянии, 17 человек – в состоянии средней степени тяжести и двое – в удовлетворительном состоянии. Из трёх пострадавших несовершеннолетних двое находятся на амбулаторном лечении.

Взрыв в кафе, где проходила творческая встреча с военкором Владленом Татарским, произошёл вечером 2 апреля. Татарский погиб на месте, также пострадали 40 человек. По подозрению в причастности к преступлению была задержана 26-летняя Дарья Трепова.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых. 

Видео: Комздрав

 

Теги: взрыв на университетской, комздрав
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии