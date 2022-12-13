Появилось видео допроса Дарьи Треповой, предположительно причастной к взрыву в кафе Петербурга

"Я задержана за, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского".

МВД РФ опубликовало видео с задержанной Дарьей Треповой, которая подозревается в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

Я задержана за, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Дарья Трепова

Также девушка говорит, что она принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. При этом, кто ей передал этот предмет, она пока говорить отказалась.

Судя по ранее опубликованным фотографиям, девушка успела изменить внешность – обрезала волосы и сбрила брови.

Видео: МВД