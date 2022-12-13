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Появилось видео допроса Дарьи Треповой, предположительно причастной к взрыву в кафе Петербурга

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"Я задержана за, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского".

МВД РФ опубликовало видео с задержанной Дарьей Треповой, которая подозревается в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

Я задержана за, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

Дарья Трепова

Также девушка говорит, что она принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. При этом, кто ей передал этот предмет, она пока говорить отказалась.

Судя по ранее опубликованным фотографиям, девушка успела изменить внешность – обрезала волосы и сбрила брови.

Видео: МВД

Теги: взрыв на университетской, дарья трепова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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