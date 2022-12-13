СК РФ: по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова

Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом сообщил СК РФ.
По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.
СК России
По информации "Фонтанки", Дарья Трепова задержана на квартире в Выборгском районе Петербурга. Девушку подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. В результате взрыва 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.
Момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео.
Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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