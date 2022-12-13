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СК РФ: по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова
Сегодня, 11:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК РФ: по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова

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Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.

Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом сообщил СК РФ.

По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.

СК России

По информации "Фонтанки", Дарья Трепова задержана на квартире в Выборгском районе Петербурга. Девушку подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. В результате взрыва 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.

Момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Теги: взрыв на университетской, владлен татарский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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nanaya centrithis
Сегодня 11:40

Трахаю почти каждые 3-4 дня новую девушку! Пару кaпель и любая отдастся уже через 5 минут и такое вытворяет что я просто в шоке. Честно - не ожидал ТАКОГО эффекта. Это НЕЧТО, а узнал о нем здесь ----- https://vinci.tk/demon

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