СК РФ: по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Петербурге задержана Дарья Трепова

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.

Девушку, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, задержали. Об этом сообщил СК РФ.

По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. СК России

По информации "Фонтанки", Дарья Трепова задержана на квартире в Выборгском районе Петербурга. Девушку подозревают в причастности к взрыву в доме 25 по Университетской набережной. В результате взрыва 2 апреля погиб военкор Владлен Татарский. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство общеопасным способом.

Момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу