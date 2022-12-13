Момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео

По одной из версии, именно в этой коробке мог находиться смертельный для военного корреспондента Владлена Татарского подарок.

Уличная камера на Васильевском острове зафиксировала, как 2 апреля блондинка с объемной коробкой вошла в кафе на Университетской набережной, где произошел взрыв. По одной из версии, именно в этой коробке мог находиться смертельный для военного корреспондента Владлена Татарского подарок. Об этом стало известно Piter.tv.

В МВД подтвердили, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Вечер с ним организовал дискуссионный клуб "Кибер Z фронт", вход на мероприятие был свободным.

Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручили на встрече. Ранее мы показывали сам момент вручения статуэтки военкору Владлену Татарскому.

По данным Минздрава, число пострадавших при взрыве увеличилось до 32, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. По факту убийства общеопасным способом возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК

Видео: Piter.tv