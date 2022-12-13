Прокуратура Василеостровского района начала проверку после теракта на Университетской набережной

Сегодня, 2 апреля, в Василеостровском районе произошел теракт. В кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной прогремел взрыв. ПрокуратураПетербурга организовала проверку.
2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
На место ЧП прибыл прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Сейчас здесь работают экстренные службы.
Пострадали 16 человек, среди них один ребенок. Подробности уточняются. Информация проверяется.
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