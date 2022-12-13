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Прокуратура Василеостровского района начала проверку после теракта на Университетской набережной

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Сейчас здесь работают экстренные службы. 

Сегодня, 2 апреля, в Василеостровском районе произошел теракт. В кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной прогремел взрыв. ПрокуратураПетербурга организовала проверку. 

2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

На место ЧП прибыл прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Сейчас здесь работают экстренные службы. 

Пострадали 16 человек, среди них один ребенок. Подробности уточняются. Информация проверяется.

Видео: Телеграм / 112

Теги: взрыв, кафе на университетской наб, погиб владлен татарский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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